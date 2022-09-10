YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta düştüğü traktörün altında kalan çocuk öldü

Tokat'ta düştüğü traktörün altında kalan çocuk öldü

10.09.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta düştüğü traktörün altında kalan çocuk öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düştüğü traktörün altında kalan kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dedesi B.K. (68) idaresindeki 60 AT 184 plakalı traktörde bulunan M.F.K. (9), Yukarıçandır köyünde dengesini kaybederek araçtan düştü.

Traktörün üzerinden geçtiği M.F.K, olay yerinde hayatını kaybetti.

Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılan küçük çocuğun cenazesi, işlemlerin ardından aileye teslim edildi. M.F.K'nin cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştıŞehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı
Tokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldüTokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldü
GÜNCELLEME - İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME - İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Tokat Erbaa traktör ezme ölüm

Tokat Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:04
Öğle
12:35
İkindi
16:08
Akşam
18:56
Yatsı
20:17
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.