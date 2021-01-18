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Tokat’ta gizli buzlanma kazalara neden oldu: 4 yaralı

18.01.2021 00:13 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta gizli buzlanma nedeni ile 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Edinen bilgiye göre; Tokat-Sivas karayolu Yatmış mevkiinde gizli buzlanma kazalara neden oldu.

Tokat’ta gizli buzlanma nedeni ile 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Edinen bilgiye göre; Tokat-Sivas karayolu Yatmış mevkiinde gizli buzlanma kazalara neden oldu. Sivas’tan Tokat istikametine gitmekte olan E.Ş. idaresindeki Ford marka kamyonet, buzlanma nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen kamyonette bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Bir diğer kaza ise S.M. idaresindeki Volvo marka tırın buzlanma sebebi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kavşakta bordür taşlarına çarpan tır kontrolden çıkarak yolu trafiğe kapattı. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında tır dozer yardımıyla çekildi.

Yolcu otobüsüne arkadan çarptı
Meydana gelen kazalar nedeni ile polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarında park halinde bulunan yolcu otobüsü son anda fark eden A.K. idaresindeki Renault broadway marka otomobil buzlanma nedeniyle kayırarak yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Başından hafif şekilde yaralanan yaşlı adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekçilerle kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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