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Tokat'ta hakkında hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı

03.10.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta hakkında hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı

Tokat'ta hakkında hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY il mali mütevelli grubunda olan O.Ç, hakkında Tokat Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Firari O.Ç, Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından O.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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fetö Tokat firari

Tokat Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:25
Öğle
12:28
İkindi
15:44
Akşam
18:21
Yatsı
19:39
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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