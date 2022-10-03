Tokat'ta hakkında hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY il mali mütevelli grubunda olan O.Ç, hakkında Tokat Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Firari O.Ç, Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından O.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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