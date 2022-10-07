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Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi tedaviye alındı

07.10.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi tedaviye alındı

Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi aynı hastanede tedavi altına alındı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde et döner, pilav ve çorba yiyen hastane personeli ile refakatçiler, bir süre sonra istifra şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu.

Yedikleri gıdalardan zehirlendikleri tahmin edilen 50 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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