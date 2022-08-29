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Tokat'ta iki duvar arasında sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

29.08.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta iki duvar arasında sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, iki duvar arasında sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karayaka beldesinde bir evin yan duvarından sesler geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iki evin duvarının arasına düştüğü belirlenen köpeği kurtarmak için çalışmalara başladı. Köpeğin bulunduğu noktayı tespit eden ekipler, duvarı kırarak hayvanı kurtardı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası kurtarılan ve su içirilen yavru köpek, sahibine teslim edildi.

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Tokat Erbaa İtfaiye kurtarma yavru köpek

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