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Tokat'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde konut kuraları çekildi

19.12.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Tokat'ta inşa edilecek 1500 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekiminde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "Yeni Türkiye Yüzyılı"na toplu konut hamlesi ile girmesinin çok büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Hatipoğlu, "100. yılını idrak edeceğimiz Cumhuriyet'imizin, önümüzdeki Türkiye yüzyılına çok daha büyük, çok daha iyi bir şekilde hazırlanması ile ilgili olarak hepimizin üzerimize düşeni fazlasıyla yapma azim ve kararlılığı içinde olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Kura çekimi ile hak sahibi olacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Muhakkak ki bu adımların devamının geleceğini ve yeni adımların da atılacağının bilinmesini istiyorum." dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı adıyla başlattığı bu önemli yol yürüyüşünün bir halkası olan TOKİ kura çekilişimizin şehrimize, siz değerli hemşerilerimize hayırlar güzellikler getirmesini diliyorum." diye konuştu.

TOKİ tarafından Tokat merkezde 687, Erbaa'da 300, Pazar'da 63, Turhal'da 100, Artova'da 150 ve Yeşilyurt ilçesinde 200 konut inşa edileceğini belirten Eroğlu, "İnşallah evlatlarımıza, torunlarımıza yeni hedefleri olan, 2053 ve 2071 hedefleri vizyonuyla yeni bir ufku miras bırakıyoruz. Başta savunma sanayisinden, sosyal projelere birçok atılım yapan, kendi enerjisini çıkarmaya başlayan bir ülke olarak her alanda güçlü Türkiye'nin ayak seslerini duyuyoruz. Bu güç ve başarının sizin dualarınızla başarıldığının da özellikle altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da projenin hayırlı olmasını diledi.

Programa AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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