Tokat'ta iş yerinde bıçaklı saldırıya uğrayan veteriner ve yanındaki kişi yaralandı

Tokat'ta veteriner hekim ve iş yerindeki bir kişi, uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A, Yarahmet Mahallesi Manolya Sokak'ta iş yeri bulunan veteriner hekim Yunus K'nin yanına gelerek, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.A, üzerinde taşıdığı bıçakla Yunus K'yi kolundan, o sırada iş yerinde bulunan Osman B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Yaralanan iki kişi ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz