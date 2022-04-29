Tokat'ta jandarma ekibi kaybolan küçükbaş hayvanları dronla buldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan 42 küçükbaş hayvanı, jandarma ekibi dron yardımıyla buldu.

Çamdibi köyünde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan bir kişiye ait 42 küçükbaş hayvan, ormanlık alanda kayboldu.

Jandarma ekipleri dronla çevrede yaptığı taramada, hayvanların köye 6 kilometre uzaktaki Yaylalı köyü ormanlık alanında bulunduğunu tespit etti.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.



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