YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta kaçak balık avlayan 3 kişiye yaklaşık 27 bin lira para cezası verildi

Tokat'ta kaçak balık avlayan 3 kişiye yaklaşık 27 bin lira para cezası verildi

17.06.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kaçak balık avlayan 3 kişiye yaklaşık 27 bin lira para cezası verildi

Tokat'ta kaçak balık avlayan 3 kişiye yaklaşık 27 bin lira para cezası verildi

Tokat'ın Almus ilçesinde kaçak balık avladıkları belirlenen 3 kişiye para cezası uygulandı.

Almus Baraj Gölü'nde devriye görevi yapan Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, 3 kişinin kaçak balık avladığını belirledi.

Avlanan 240 kilogram civarındaki sazan suya salındı.

Kaçak avlanan 3 kişiye toplam yaklaşık 27 bin lira idari para cezası kesildi.

Tokat'ta kaçak balık avlayan 3 kişiye yaklaşık 27 bin lira para cezası verildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat'ta rüşvet operasyonunda 8 zanlı yakalandıTokat'ta rüşvet operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Ankara Valiliğinden YKS tedbirleriAnkara Valiliğinden YKS tedbirleri
Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandıKocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
02:59
Sabah
04:56
Öğle
12:40
İkindi
16:38
Akşam
20:13
Yatsı
22:01
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler

Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler

Gerçek bambaşkaymış! Herkes onu dansöz zannediyordu ama...

Gerçek bambaşkaymış! Herkes onu dansöz zannediyordu ama...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.