Tokat'ta kaçak içki operasyonunda 5 kişi yakalandı

Tokat'ta düzenlenen kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.
Jandarma ekipleri, Tokat ve Niksar ilçesinde düzenledikleri operasyonda, 205 litre kaçak içki, 5 bin 35 kilogram fermente halinde alkol, 5 litre kaçak viski, bir ruhsatsız av tüfeği ve kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
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