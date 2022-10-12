Tokat'ta kaçak içki operasyonunda 5 kişi yakalandı

Tokat'ta düzenlenen kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, Tokat ve Niksar ilçesinde düzenledikleri operasyonda, 205 litre kaçak içki, 5 bin 35 kilogram fermente halinde alkol, 5 litre kaçak viski, bir ruhsatsız av tüfeği ve kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.



