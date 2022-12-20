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Tokat’ta kaçak tütün operasyonu

20.12.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Tokat’ta kaçak tütün operasyonu

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan takipli çalışmalar neticesinde il merkezinde tespit edilen bir adreste arama yapıldı.

Yapılan aramada 14 bin 400 adet kıyılmış tütün ile doldurularak satışa hazır hale getirilmiş makaron, 20 bin adet bandrolsüz boş makaron, 455 adet mükerrer olarak kullanılması için hazırlanmış TAPDK bandrolü, 5 kilogram kıyılmış açık tütün, 1 adet hava kompresörü, 1 adet elektrikli sigara sarma-doldurma makinesi ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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