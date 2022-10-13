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Tokat'ta kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

13.10.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tokat'ta kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ş.Y. idaresindeki 60 TZ 118 plakalı kamyon, Tokat-Turhal kara yolu Dökmetepe mevkisinde K.K.G. yönetimindeki 60 ADL 470 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile aynı araçtaki E.Y. ve E.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Tokat

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