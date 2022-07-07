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Tokat'ta kardeşler arasındaki kavgada 4 kişi darp sonucu yaralandı

07.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kardeşler arasındaki kavgada 4 kişi darp sonucu yaralandı

Tokat'ta iki kardeş arasında çıkan kavgada 4 kişi darp sonucu yaralandı.

Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde A.Ç. ile kardeşi A.Ç. arasında tartışma çıktı.

Yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini sopalarla darbetti.

Yaralanan A.Ç, A.Ç, Z.Ç. ve S.Ç, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Tokat kardeş yaralı

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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