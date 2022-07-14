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Tokat'ta kaybolan alzaymır hastası aranıyor

14.07.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, alzaymır hastası 81 yaşındaki adam aranıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Değirmenli köyünde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen alzaymır hastası 81 yaşındaki Durmuş Uncu'yu kendi çabalarıyla bulamayan yakınları, güvelik güçlerine başvurdu.

Köyde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.

AFAD ekipleri, köyde kayıp yaşlı adamı arama çalışması başlattı.

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