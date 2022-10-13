Tokat'ta kaybolan Alzheimer hastası tarlada bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kayıp Alzheimer hastası tarlada bulundu.

Karayaka beldesinde dün kaybolan Alzheimer hastası 60 yaşındaki B.D'den haber alamayan yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

B.D'nin belde yakınlarında güvenlik kamerasında görülmesi sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dron çalışması yaptı.

Ekipler, beldeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tarlada B.D'yi buldu.

B.D. ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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