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Tokat'ta kayınbabasını silahla yaralayan zanlı yakalandı

29.04.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kayınbabasını silahla yaralayan zanlı yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısının babasını silahla yaraladı.

İddiaya göre, Akça köyünde yaşayan S.Ç, boşanma aşamasındaki karısı H.Ç. ile konuşmak için kayınbabası Bekir Yılmaz'ın evine gitti.

Eşi ve Yılmaz ile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç, tabancayla ateş ederek Yılmaz'ı ayağından yaraladı.

Bekir Yılmaz, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan S.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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