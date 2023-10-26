Tokat'ta "Kıskaç" operasyonunda 2 FETÖ zanlısı tutuklandı

Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik yürütülen "Kıskaç" operasyonu kapsamında Tokat'ta örgüt faaliyetlerinde yer aldıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan öğretmenlik yapan ve sözde "mahrem imam" olduğu belirlenen S.D. ile hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

