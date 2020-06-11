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Tokat’ta, larva ve haşerelere karşı ilaçlama

TOKAT HABERLERİ  | 11.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere, uçkun ve larva üreme noktalarında ilaçlama çalışmalarına başladı.Tokat’ta, Behzat Deresi ile Geksi Deresi, kanal kenarları başta olmak üzere her çeşit su birikintisi, sazlık, fosseptik çukurlarında ve tespit edilen bölgelerde belediye ekipleri larva ve haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere, uçkun ve larva üreme noktalarında ilaçlama çalışmalarına başladı.
Tokat’ta, Behzat Deresi ile Geksi Deresi, kanal kenarları başta olmak üzere her çeşit su birikintisi, sazlık, fosseptik çukurlarında ve tespit edilen bölgelerde belediye ekipleri larva ve haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, öncelikle haşerelerin üreme noktalarında ilaçlama çalışmalarının yapıldığını ifade ederek, “Yaz aylarının gelmesi, hava sıcaklarının artmasıyla birlikte larva ile mücadelemize başladık. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen noktalarda larva ile mücadele ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Vektörle mücadelenin en önemli aşaması olan larva ile mücadelemizin amacı, sivrisinek ve karasineklerin üreme zamanlarında ilaçlama çalışması yaparak bu tür haşerelerin ve zararlı böceklerin çoğalmalarını önlemektir. Bu sebeple uçkunla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz” dedi.
Başkan Eroğlu, ayrıca gerek korona virüs sürecinde gerekse yeni normalleşme sürecinde halkın yoğun olarak kullandığı noktalarda da dezenfekte ve temizlik çalışmalarımızı yaptıklarını ifade ederek, “Bundan sonra da bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet ederek salgın ve benzeri hastalıklarla mücadelemize katkı sağlamaları. Temiz Şehir Tokat için gece-gündüz durmadan gayret gösteren, emek veren bütün personelimize ve bizlere katkı sağlayan halkımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

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