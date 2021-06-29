Tokat'ta lavabo açıcı yediklerinden şüphelenilen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde lavabo açıcı yedikleri öne sürülen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Salise Kalebaş, evinde bir anda rahatsızlanan torunlarını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.K. (9), M.A.K. (7), T.E.K. (4), Y.E.Ç. (5) ve H.Ç. (6) buradaki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalebaş'ın, polise verdiği ifadesinde, oğlu ile kızının ilçeye tatil için geldiklerini ve torunlarının lavabo açıcı yediklerini söylediği öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz