YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta lavabo açıcı yediklerinden şüphelenilen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı

Tokat'ta lavabo açıcı yediklerinden şüphelenilen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı

29.06.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta lavabo açıcı yediklerinden şüphelenilen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde lavabo açıcı yedikleri öne sürülen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Salise Kalebaş, evinde bir anda rahatsızlanan torunlarını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.K. (9), M.A.K. (7), T.E.K. (4), Y.E.Ç. (5) ve H.Ç. (6) buradaki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalebaş'ın, polise verdiği ifadesinde, oğlu ile kızının ilçeye tatil için geldiklerini ve torunlarının lavabo açıcı yediklerini söylediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktıMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı
Valiliğin girişimiyle alınan tekerlekli sandalyelerle 2. Lig'e yükseldilerValiliğin girişimiyle alınan tekerlekli sandalyelerle 2. Lig'e yükseldiler
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 30 Haziran Çarşamba

İmsak
03:03
Sabah
05:00
Öğle
12:42
İkindi
16:41
Akşam
20:15
Yatsı
22:03

Tokat Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Çarşamba

Akademi Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Erbaa
Yaramış Eczanesi
Niksar
Şifa Eczanesi
Turhal
Ahsen Eczanesi
Zile
Mehmetoğlu Eczanesi
Resadiye
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.