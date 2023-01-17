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Tokat’ta makro ölçekli projeler hız kesmiyor

17.01.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat için önemli olan makro ölçekli proje çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.Tokat Belediyesi tarafından Gümenek Millet Bahçesi, Dartaş İçme Suyu Barajı, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Yeni Sanayi Sitesi gibi proje çalışmaları devam ediyor.

Tokat’ta makro ölçekli projeler hız kesmiyor

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat için önemli olan makro ölçekli proje çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.
Tokat Belediyesi tarafından Gümenek Millet Bahçesi, Dartaş İçme Suyu Barajı, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Yeni Sanayi Sitesi gibi proje çalışmaları devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Makro ölçekli projelerle ilgili değerlenirdirmelerde bulundu. Küçük ya da büyük bütün projeleri büyük Tokat resminin bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Bu resmin her bir parçası bir araya geldiğinde büyük ve güzel bir resim ortaya çıkıyor. Her bir proje Tokat’ın önemli bir ihtiyacına ya da gelecekte doğacak bir ihtiyacına cevap veriyor. Bütün bu çalışmaları tamamlayarak, güzel şehrimiz Tokat’ın dününden daha ileride ve geleceğe güvenle bakan bir şehir olması için gayret gösteriyoruz” dedi.

Başkan Eroğlu, ilk günkü heyecanlarını kaybetmeden Tokat için hayal etmekten vazgeçmediklerini belirterek, “Bugüne kadar Tokat için Tokat’ın çehresini değiştiren, şehrin ihtiyaçlarını karşılayan ve gelişmesine katkılar sağlayan birçok projeyi hayata geçirdik. Her bir projenin hayalini kurma, hazırlıklarını yapma ve inşasını gerçekleştirme aşamalarını tamamlarken yine şehrin başka bir ihtiyacı olan projenin hayallerini kurmaktan geri durmadık. Her zaman yeni olmayı, heyecanımızı kaybetmemeyi düstur edindik. Şimdi yine birçok proje hayata geçiyor. Bu projeler hayata geçerken yine bugün yapılması zor görünen, imkansız gibi algılanan ama Tokat’ın gerçekten ihtiyacı olan projeleri hayal etmekten de geri durmuyoruz” diye konuştu.

Tokat Türkiye Yüzyılı hedeflerinin bir parçası olacağını ifade eden Başkan Eroğlu “Bir projeyi gündemimize aldığımız zaman bu proje şehrin insanına ne katkılar sağlar diye düşünüyor, önce buraya bakıyoruz. Kadınına, çocuğuna, yaşlısına gencine, esnafına, sanayicisine hasılı bütün fertlerine faydalı olacak çalışmalar üzerine yoğunlaşıyoruz. Ayrıca günü birlik olmasın, uzun yıllar boyunca hizmet versin, çağına uygun olsun diyoruz. Kültürümüzü önemsiyoruz. Bununla birlikte yarınların Türkiye’sinde, dünyasında geride kalınmasın, hep ilerisi hedeflensin diyoruz” ifadelerini kullandı.


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