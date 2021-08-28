Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

TOKLAT (AA) - Tokat'ta minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.

Ali Doğan (18) idaresindeki 60 HF 050 plakalı minibüs, Boyalı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Sürücü ile yanında bulunan Hasan Hüseyin Doğan (18) yaralandı. Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları uçurumdan sedyeyi ipe bağlayarak çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



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