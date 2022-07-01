Tokat'ta minibüsün çarptığı yaya öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Mustafa Doğan (19) yönetimindeki 60 RG 491 plakalı minibüs, D-100 kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Samiye Çelenoğlu'na (42) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Çelenoğlu'nun cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Çelenoğlu'nun yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu Umut Can Çelenoğlu'nun kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.



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