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Tokat'ta nefes açıcı bitkiler kullanılarak maske üretildi

TOKAT HABERLERİ  | 16.06.2020 10:42 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Adem Önal: - "Nane, biberiye ada çayı ve kekik gibi nefes açıcı bitkileri kullanarak maskeleri üretiyoruz. Bu maskelerinin en büyük özelliği yıkanabilir olması ve çok kullanılması. Bu maskeleri kullanan kişilerin nefesleri açılacaktır"

Tokat'ta maske üretiminde nane, biberiye ada çayı ve kekik gibi nefes açıcı bitkileri kullanıldı.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Doğal Boyalar Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile kök boyalarla kumaş boyama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, nefes açıcı özelliği olduğu bilinen bitkilerden elde edilen boyalarla boyanan kumaşlar maske üretiminde kullanıldı.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile 2 yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi.

Projelerinin sürdüğünü anlatan Vanlıoğlu, "Projemizin adı 'Doğadan Gönüllere' idi. Projenin amacı doğal boyaların insan sağlığına etkisi ve kumaşların üstündeki etkisi idi. Koronavirüs nedeniyle projemizi maskeler üzerine yoğunlaştırdık. Maskelerin antiviral ve nefes artırıcı özelliğini artırabilmek için projemize devam etmekteyiz." dedi.

TOGÜ Doğal Boyalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Önal da Tokat Olgunlaşma Enstitüsü ile bitkileri kullanarak renkli kumaşlar elde etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kovid-19 salgınından sonra tamamen maske üretimine odaklandıklarını vurgulayan Önal, "Nane, biberiye ada çayı ve kekik gibi nefes açıcı bitkileri kullanarak maskeleri üretiyoruz. Bu maskelerinin en büyük özelliği yıkanabilir olması ve çok kullanılması. Bu maskeleri kullanan kişilerin nefesleri açılacaktır. Burun tıkanıklıklarını açtığını ve akciğerlere ferahlık verdiğini gördük. Maskelere talep oldukça fazla." diye konuştu.

Doğal boyalı maskelerin birkaç damla bitkisel yağla işleme tabi tutulduktan sonra bir günden yedi güne kadar nefes açıcı etkisini koruduğu belirtildi.

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