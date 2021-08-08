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Tokat'ta otomobil devrildi: 6 yaralı

08.08.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta otomobil devrildi: 6 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Karlıyayla köyü yakınlarında R.K (38) yönetimindeki 52 FT 693 plakalı otomobil devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan G.K. (37), M.E.K. (11), E.K. (10), H.K. (4) ve Ö.F.K. (1) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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