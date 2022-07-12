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Tokat'ta otomobil ile cip çarpıştı, 5 kişi yaralandı

12.07.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı kameraya yansıdı

Tokat'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alper Erişen'in kullandığı 34 CPY 152 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel kavşağında Yılmaz Çabuk idaresindeki 60 YD 770 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Erişen ile araçta bulunan Elif Sude ve Melek Demirbilek, Selvi Alpat ve Dilek Erişen yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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