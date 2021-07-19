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Tokat'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

19.07.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Tokat'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Çakmak köyü yakınlarında Nurettin Kılıç (82) idaresindeki 60 CEF 236 plakalı otomobil ile Güven Çağman (41) yönetimindeki 60 RG 572 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hamide Çağman (36) ve İzzet Kılıç (64) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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