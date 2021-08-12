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Tokat'ta otomobil köprü korkuluğuna çarptı: 2 yaralı

12.08.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta otomobil köprü korkuluğuna çarptı: 2 yaralı

Tokat'ta otomobil köprü korkuluğuna çarptı: 2 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin köprü korkuluğuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hamidiye köprüsünde B.O'nun (23) kullandığı 60 BN 888 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprünün korkuluklarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ö.O. (23) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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