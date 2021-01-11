Tokat’ta, pandemide ‘tarım’ etkisi

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Tokat’ın Türkiye’de pandeminden ekonomik anlamda en az etkilenen illerden birisi olduğunu belirterek, “Bunun nedeni elimizdeki tarım silahımızı iyi kullanmamızla alakalı” dedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Dünya’da 1929 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından korona virüs salgını nedeni ile global olarak sıkıntı yaşandığını söyledi. Korona virüsün sağlık açısından toplumu tehdit etmesinin ötesinde ekonomik anlamda tüm ülkeleri ve iş dünyasını ciddi olarak olumsuz etkilediğini belirten Başkan Çelik, Tokat ölçeğinde bu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi. İş insanlarının finansa ulaşması için destek kredileri kullanımında kolaylık sağladıklarını belirten Başkan Çelik, “Türkiye’de en yoğun ve fazla kredi kullanan illerden birisi olduk. İş insanın finansa ulaşmasını sağladık. Sadece Tokat merkezde 1.2 milyar lira, kredi kullanımı sağladık Bu ciddi bir rakam. Türkiye genelinde 300 milyar lira kredi kullanımı olduğunu düşünürsek ilde bunun 250’de birinin kullandırılarak şehir ekonomisi ayakta tutulmaya çalışıldı” dedi.