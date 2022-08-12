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Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki polis ile eşi ve çocuğu yaralandı

12.08.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki polis ile eşi ve çocuğu yaralandı

Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki polis ile eşi ve çocuğu yaralandı

Tokat'ta otomobilin şarampole düşmesi sonucu polis ve ailesi yaralandı.

Polis memuru Caner Beyoğlu (29) idaresindeki 60 HS 407 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu İhsaniye köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada, polis memuru ile araçta bulunan eşi Beyza Nur (25) ve oğlu Efe Beyoğlu (2) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki polis ile eşi ve çocuğu yaralandı

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trafik kazası polis Tokat

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