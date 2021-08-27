Tokat'ta seyir halindeyken alev alan tırdaki saman balyaları yandı.

Tokat-Turhal kara yolunda Adıyaman'dan Samsun'a giden Mustafa Çakmak'ın (47) kullandığı saman balyası yüklü 02 HL 409 plakalı tırın dorsesi, eski sigara fabrikası yakınlarında alev aldı.

Aracını yol kenarına çeken Çakmak, itfaiye ve polise haber verdi. Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangına müdahale sırasında kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı. Tırda bulunan balyaların büyük bölümü yandı, dorse hasar gördü.

Çakmak, gazetecilere "Bir anda alev aldı. Aynadan baktım, aracı sağa çektim. Görevlilere haber verdim." dedi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz