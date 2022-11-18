YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta silahla öldürülmüş halde bulunan biri muhtar 3 kişinin cenazesi defnedildi

Tokat'ta silahla öldürülmüş halde bulunan biri muhtar 3 kişinin cenazesi defnedildi

18.11.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta bir yaylada silahla vurulmuş halde ölü bulunan biri muhtar 3 kişinin cenazeleri, toprağa verildi.

Merkeze bağlı Eskiköy Yaylası'nda silahla vurularak hayatlarını kaybeden köy muhtarı Bahattin Karnak (48) ile akrabaları Halil (53) ve Aydın Karnak'ın (45) Tokat Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından alınarak Pir Sultan Abdal Cemevi'ne getirilen cenazeler, kılınan cenaze namazı sonrası Eski köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada jandarma ekiplerinin, olaya ilişkin 5 kişinin ifadesini aldığı, Aydın Karnak'ın, Bahattin ve Halil Karnak'ı tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Eskiköy Yaylası'nda 16 Kasım'da gece saatlerinde 3 kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, Bahattin, Halil ve Aydın Karnak'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat’ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulunduTokat’ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu
Emekli ziraat mühendisi bahçesindeki zeytin ağaçlarının verimini 10 kat artırdıEmekli ziraat mühendisi bahçesindeki zeytin ağaçlarının verimini 10 kat artırdı
Kahraman itfaiyeci yangından kurtardığı Nehir bebekle buluştuKahraman itfaiyeci yangından kurtardığı Nehir bebekle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Tokat yayla köy

Tokat Namaz Vakitleri 20 Kasım Pazar

İmsak
05:50
Sabah
07:18
Öğle
12:24
İkindi
14:58
Akşam
17:21
Yatsı
18:43
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.