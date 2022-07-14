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Tokat'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

14.07.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Tokat'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Eyüp Özçelik (27) idaresindeki 52 LP 043 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa D-100 kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İncelemenin ardından Özçelik'in cesedi, Niksar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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