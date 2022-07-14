Tokat'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Eyüp Özçelik (27) idaresindeki 52 LP 043 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa D-100 kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İncelemenin ardından Özçelik'in cesedi, Niksar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



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