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Tokat'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

27.08.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ferdi Ergökmen idaresindeki 60 ADC 804 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa kara yolu Şahinli köyü yakınlarında sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tokat Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

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