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Tokat'ta tartıştığı kişiyi av tüfeği ile öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

03.02.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta tartıştığı kişiyi av tüfeği ile öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Tokat'ta bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Erenler Mahallesi'nde tartıştığı Erol Öncü'yü (25) av tüfeğiyle öldüren ve olayın ardından kaçtığı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yalanan T.M'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri, T.M'ye yardım ettikleri iddiasıyla 9 kişiyi de gözaltına alındı.

Gözaltındaki 10 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan T.M. tutuklandı. Diğer 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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