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Tokat'ta temizlik işçisi ağaçlardan düşen yapraklarla "10 Kasım" yazdı

10.11.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta temizlik işçisi ağaçlardan düşen yapraklarla "10 Kasım" yazdı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla Tokat'ın Erbaa ilçesinde temizlik işçisi tarafından ağaçlardan düşen yapraklarla 10 Kasım yazıldı.

Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Ayhan Arslan (48), Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ağaçlardan düşen yaprakları bir araya getirdi.

Yapraklarla "10 Kasım" yazan Arslan, "Atamızı anmak için yaprakla 10 Kasım yazdım." ifadesini kullandı.

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