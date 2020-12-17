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Tokat’ta turizme destek

TOKAT HABERLERİ  | 17.12.2020 11:17 | Son Güncelleme

Tokat Valisi Dr.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Zile kalesinde tarihi mekanda oluşturulan kent müzesi projesini önemsediklerini ifade ederek, “Tokat’ın kültür ve turizmine desteğimiz tam” dedi.
Tokat’ın Zile ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Vali Ozan Balcı, tarihi mekanları gezerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İlk olarak Zile kütüphanesini ziyaret eden Vali Balcı, 30 bin kitabın bulunduğu kütüphaneyi zenginleştirileceklerini kaydetti. Daha sonra Minare-i Kebir Mahallesine geçen Vali Balcı, tarihi Hacı İshak Paşa Caminde yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Balcı, daha sonra tarihi Zile kalesine geçti. 4000 yıllık tarihe sahip Anadolu’nun tek dolma kalesi niteliğinde olan Zile Kalesi’ni gezerek incelemelerde bulunan Vali Balcı, “Valiliğimiz koordinesinde kültür turizm projesi olarak Zile Kalesi Veni Vidi Vici Kent Müzesi Projesi OKA’dan mali destek aldı. Zile Belediyesi eş finansmanı ile yapılacak müzede Zela Savaşı canlandırması yapılacak. Tokat’ın kültür ve turizmine desteğimiz tam.” dedi.

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