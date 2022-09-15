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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

15.09.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat merkez ve Kemalpaşa köyünde kenevir ekimi yapıldığı bilgisini aldı.

Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 13 kök skunk, 82 gram kubar esrar, 24 sentetik ecza, 3 kurusıkı tabanca, ve 92 kurusukı tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Tokat uyuşturucu operasyonu jandarma

Tokat Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:42
Sabah
06:07
Öğle
12:34
İkindi
16:05
Akşam
18:51
Yatsı
20:11
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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