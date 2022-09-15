Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat merkez ve Kemalpaşa köyünde kenevir ekimi yapıldığı bilgisini aldı.

Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 13 kök skunk, 82 gram kubar esrar, 24 sentetik ecza, 3 kurusıkı tabanca, ve 92 kurusukı tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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