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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına alındı

19.08.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına alındı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, şehir merkezinde bir kişinin ikametinde skunk bitkisi yetiştirdiği belirlendi.

Zanlının evinde yapılan aramada, bir odanın özel ışık ve ısı sistemleriyle donatılarak yetiştirilen 16 kök skunk bitkisi bulundu. Evde ayrıca 157 gram kubar esrar ve 102 kenevir tohumu da ele geçirildi.

Zanlı ile karısı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Tokat Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:07
Sabah
05:41
Öğle
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İkindi
16:29
Akşam
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Yatsı
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Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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