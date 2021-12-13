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Tokat'ta yaban keçileri fotoğraflandı

13.12.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta yaban keçileri fotoğraflandı

Tokat'ta yaban keçileri doğada görüntülendi.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, 3 farklı avlakta yaban keçisi envanter çalışması yaptı.

Çalışma sırasında görevliler tarafından tespit edilen bir yaban keçisi sürüsü uzaktan fotoğraflandı.

Yaban hayatının korunması ve rehabilitesi için çalışmaların sürdüğü, envanter çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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