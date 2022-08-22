YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta yamaç paraşütü yapan iki sporcu havada yaprak sarması yedi

Tokat'ta yamaç paraşütü yapan iki sporcu havada yaprak sarması yedi

22.08.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta yamaç paraşütü yapan iki sporcu havada yaprak sarması yedi

Tokat'ta yamaç paraşütü yapan iki sporcu havada yaprak sarması yedi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen Erbaa Gross Yamaç Paraşütü yarışlarında iki sporcu havada yaprak sarması yedi.

Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü iş birliğinde Kale köyündeki 650 rakımlı Seyir Tepesi mevkisinde 25 sporcunun katılımıyla yamaç paraşütü yarışı düzenlendi.

Seyir Tepesi mevkisinden havalanan tandem pilotu İsmail Aras ve Canan Özenir gökyüzünde ilçenin coğrafi işaretli bağ yapraklarından yapılan zeytin yağlı yaprak sarması yedi.

İkili o anları kameraya kaydetti.

Havalandıktan kısa süre sonra yanında getirdiği yaprak sarması tabağını çantasından çıkaran İsmail Aras, "Biliyorsunuz Erbaa yaprağı ile meşhur, Türkiye'nin en iyi yaprağı burada" diyerek, yaprak sarması tabağını beraber uçtuğu Canan Özenir'e verdi.

Uçmanın çok keyifli olduğunu ifade eden Özenir, "Erbaa'nın ünlü yaprağı ile yapılmış güzel bir dolmamız var, bunu havada tatma zevkini yaşayacağız. Dün akşam sardık. Türkiye'nin çok sevdiği ve kültürümüzde çok önemli bir yeri olan dolma Erbaa yaprağı ile daha da bir anlam kazanıyor, daha lezzetli oluyor. Şöyle bir havada ayrıca tadına bakalım." diye konuştu.

Uçuş sonrası AA muhabirine konuşan Canan Özenir, "Çok keyifliydi. Sanırım Türkiye'de daha önce denenmemiş bir şeyi denedik, havada yaprak dolmayı yedik. Türkiye'nin de çok sevdiği bir yemek türü. Özellikle buranın meşhur ve coğrafi işaretli yaprağından yapıldığı zaman ayrı bir lezzetli, ayrı bir güzelliği oluyor. Daha önce denenmemiş bir şeyi, yapılmamış bir şeyi yapmak istedik. Zaten uçmak ayrı bir keyif, havada iken bunu deneyimlemek ise daha ayrı bir keyifti. Dolmada çok güzeldi afiyetle yedik," ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanal Tokat'ta kano gösterisi düzenlendiKanal Tokat'ta kano gösterisi düzenlendi
Bahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandıBahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandı
Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyorÖzcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor
Anahtar Kelimeler:
Tokat Erbaa yaprak sarma

Tokat Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:14
Sabah
05:46
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:26
Yatsı
20:52
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.