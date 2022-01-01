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Tokat'ta yeni yıl kutlamaları

01.01.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta yeni yıl kutlamaları

Tokat'ta vatandaşlar yeni yılı coşku içinde karşıladı.

Kent genelindeki otel, cafeler ve eğlence mekanlarında vatandaşlar yeni yılın coşkusunu yaşadı.

Yeni yılın ilk dakikalarında bazı vatandaşların çalıştıkları görüldü.

Polis ekipleri kent genelinde trafik uygulaması yaptı.

Uygulamada polis ekipleri, alkollü araç kullanan bazı sürücülere ceza yazdı. Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yapan trafik ekipleri, aracının muayenesi geçen sürücüye 888 lira trafik cezası uyguladı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 1 Ocak Cumartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:50
Öğle
12:42
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:50

Tokat Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cumartesi

Burhan Eczanesi
Merkez
Emay Eczanesi
Merkez
Erbaa Eczanesi
Erbaa
Bahardalı Eczanesi
Niksar
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