Tokat'ta yeni yıl kutlamaları

Tokat'ta vatandaşlar yeni yılı coşku içinde karşıladı.

Kent genelindeki otel, cafeler ve eğlence mekanlarında vatandaşlar yeni yılın coşkusunu yaşadı.

Yeni yılın ilk dakikalarında bazı vatandaşların çalıştıkları görüldü.

Polis ekipleri kent genelinde trafik uygulaması yaptı.

Uygulamada polis ekipleri, alkollü araç kullanan bazı sürücülere ceza yazdı. Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yapan trafik ekipleri, aracının muayenesi geçen sürücüye 888 lira trafik cezası uyguladı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz