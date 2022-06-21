Tokat'ta Yeraltı Çarşısı modernizasyon protokolü imzalandı

Tokat'ta, mülkiyeti Tokat Belediyesine ait Hüdai Sayıbaş Yeraltı Çarşısı’nın modernizasyonu için Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile Tokat Belediyesi arasında protokol imzalandı.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediyede düzenlenen programda, Yeraltı Çarşısı'nın modernizasyonu için verilecek desteğin protokolünü imzaladı.

Tokat’ın diğer illere örnek birlik beraberliği sağladığını belirten Gültekin, "DOKAP 11 ilde yoğun şekilde tarım, hayvancılık, turizm, eğitim, kültür konularında proje bazlı destek veren, kaynak veren bir kurum. Bu doğrultuda geçmişte 2016 yılında Tokat DOKAP'a dahil oldu. Tokat’ın gelişmesinde, büyümesinde, kalkınmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımızın kaynak temininde ve ülkemizin ileriye doğru taşınması için ciddi gayretleri var." dedi.

Yerelde de belediyelerin altyapıdan üstyapıya, insan kaynaklarıyla ilgili önemli hizmetleri olduğunu belirten Gültekin, şunları belirtti:

"Biz de bir dokunuş yapalım dedik. Özellikle Yeraltı Çarşısı'nda 57 dükkan ve çevresiyle ilgili destek verdik. Bu destek nitelikli bir proje olduğundan ötürü verildi. Gayretli bir Belediye Başkanı ve nitelikli bir ekibi var. Rabb'im işlerinde kolaylık versin, yar ve yardımcısı olsun. Kaynak temininde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın Bakanımız Mustafa Varank Bey'in büyük katkıları oldu. Bu yörenin evladı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel Bey'e, Genel Başkan Yardımcımız Özlem Zengin Hanım ve milletvekillerimize şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da DOKAP'ın Tokat'ın da içerisinde yer aldığı 11 ilde önemli işler yapan, destekler veren bir kuruluş olduğunu söyledi.

DOKAP ile beraber projeyi yürüteceklerini anlatan Eroğlu, "Tokat'ın simgesi olan, Belediye Başkanı olmuş isimlerimizden rahmetli Hüdai Sayıbaş'ın adı yeraltı çarşımızın modernizasyonu ile ilgili bir çalışmaya verilen destektir. 1986-1987 yılında yapılmış bir yeraltı çarşısıydı. O zaman Tokat'ta ciddi anlamda ses getiren, esnaf grubunun yoğun olarak kullandığı çok güzel bir çarşıydı. Tabi çarşımızın son yıllarda bir yenilenmeye, revizyona ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, katkılarından dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a da teşekkür etti.

