YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta yılbaşı gecesi cinayeti zanlısı tutuklandı

Tokat'ta yılbaşı gecesi cinayeti zanlısı tutuklandı

02.01.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta yılbaşı gecesi cinayeti zanlısı tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, yılbaşı gecesi bıçakla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ise yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yılbaşı gecesi çıkan kavgada, bıçaklayarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan Nurettin Öztürk (56) ile ağabeyi Ali Öztürk'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edilen zanlılardan Nurettin Öztürk, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ali Öztürk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Ali Öztürk'e ait evde yılbaşı gecesi birlikte alkol alan Mehmet Güneş (44), Kadir Yılmaz ve Nurettin Öztürk, küfretme nedeniyle tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Öztürk, eline geçirdiği ekmek bıçağını savurarak, Güneş ve Yılmaz'ı yaralamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Erbaa Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Göğsünden yaralanan Mehmet Güneş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Nurettin Öztürk ve ağabeyi Ali Öztürk, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Tokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacakTokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacak
Anahtar Kelimeler:
cinayet Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 4 Ocak Salı

İmsak
06:19
Sabah
07:50
Öğle
12:44
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:52

Tokat Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Salı

Dilek Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Merkez
Hasan Eczanesi
Erbaa
İlçem Eczanesi
Niksar
Deniz Eczanesi
Turhal
Sinan Eczanesi
Zile
Almus Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.