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Tokat'ta yurtlarda karantinadaki çocuklara oyuncak sürprizi

TOKAT HABERLERİ  | 01.05.2020 13:47 | Son Güncelleme

Tokat'ta yurtlarda karantinadaki çocuklara oyuncak sürprizi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aileleriyle Ukrayna'dan getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan çocuklara oyuncak sürprizi yapıldı.

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülsüm Ana ve Ballıca Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, yurtta aileleriyle gözlem altında tutulan çocuklara oyuncak sürprizi yaptı.

Ekipler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Tokat Valisi Ozan Balcı'nın gönderdiği oyuncak ve hediyeleri, çocuklara teslim etti.

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Karantina Kovid-19 Tokat Ukrayna yeni tip koronavirüs

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Akşam
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Yatsı
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Merkez
Çağrı Eczanesi
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Ergin Eczanesi
Merkez
Kardelen Eczanesi
Merkez
Erbaa Eczanesi
Erbaa
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