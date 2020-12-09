Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Tokat'ta zincirleme trafik kazasında, cenazeden dönen 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıliniş mevkisinde, Hacı Üzümcü (73) idaresindeki 59 UB 653 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 60 AAR 604 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 60 AAR 604 plakalı otomobil de yaklaşık 2 metre önünde park halindeki 50 ABG 050 plakalı tıra çarptı. Kazada, bir yakınlarının cenazesinden dönen Hacı ve eşi Kezban Üzümcü (70) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

