Tokat'taki 900 yıllık Sulusokak açık hava müzesine dönüştürülüyor.

Tokat'ta Deveciler Hanı, Çukur Medresesi ve tarihi camilerin bulunduğu Sulusokak'ın açık hava müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 900 adımda 900 yıllık tarihi barındıran Sulusokak'ın yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Sulusokak'ta Anadolu'nun ilk Türk İslam medresesinin yer aldığına işaret eden Eroğlu, "Ayrıca birçok cami, han ve sivil mimari eserin bulunduğu sokakta, tarihine uygun meydan projemizi yürütüyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin dinlenip fotoğraf çekileceği, tarihi eserlere temas edeceği bu meydanda peyzaj çalışması da yapacağız." dedi.

Eroğlu, sokakta, 1400-1500'lü yıllarda deve kervanlarıyla insanların ticaret yapmasını simgeleyen heykellerin de yer alacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tarihi eserlerin birbiriyle bağlantısını sağlayan peyzaj çalışmalarımızla bu bölge Tokat'ın turizmde cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Bu eser Tokat'a yakışan ve kentte sembol olan en önemli eserlerden olacak. Belediyemizin Bilim Tarih Müzesi ile ilgili bölgede proje çalışmalarımızı tamamladık. Deveciler Hanı'nın butik otel olarak işletilmesi amacıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Sokağımızda çalışmalarımızı ekim sonunda tamamlamış olacağız."

