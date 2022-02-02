Tokat'taki cinayetin zanlısı Kocaeli'de yakalandı

Tokat'ta bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

Erenler Mahallesi'nde tartıştığı Erol Öncü'yü (25) av tüfeğiyle vurup kaçtığı iddiasıyla aranan T.M'nin (21) yolcu otobüsüyle Kocaeli'ye gittiği belirlendi.

Gebze ilçesinde bir yakınının evinde saklandığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayla ilgili M.G. ve M.D. de gözaltına alındı.

Tokat'ta dün akşam T.M, tartıştığı Öncü'yü, av tüfeğiyle ateş ederek öldürdükten sonra kaçmıştı.



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