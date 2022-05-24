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Tokat'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

24.05.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Salih Önder idaresindeki 60 HL 839 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Uzunburun mevkisinde Tahsin Kuzucu'nun kullandığı 60 TK 882 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Önder ile araçlardaki Fadime Önder, Haydar Güleç ve Nadire Güleç yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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