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  4. Merih Demiral, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı! Bunu başaran ilk Türk sporcu oldu...

Merih Demiral, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı! Bunu başaran ilk Türk sporcu oldu...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.04.2025 07:40
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Merih Demiral, 'FIFA Players Executive Programme’a seçilen dünya çapındaki 40 futbolcudan biri oldu. Milli futbolcu, bu programa katılan ilk Türk sporcu olmayı başardı.

Merih Demiral, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı! Bunu başaran ilk Türk sporcu oldu...
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Ahli SC
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Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, Türk futbol tarihine geçti.

FIFA'NIN PROGRAMINDA İLK 40'A GİREN İLK TÜRK SPORCU

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Merih, 'FIFA Players Executive Programme'a seçilen dünya çapındaki 40 futbolcudan biri oldu. 27 yaşındaki futbolcu, bu programa katılan ilk Türk sporcu oldu.

FUTBOLA YÖN VERECEK LİDERLERDEN BİRİ OLACAK

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FIFA'nın hayata geçirdiği bu özel eğitim, oyuncuları yönetim, liderlik ve karar alma süreçlerinde söz sahibi yapmayı amaçlıyor. Bu prestijli programa kabul edilen ilk Türk oyuncu olan Merih Demiral, futbolculuk kariyeri sonrasında, futbolun geleceğine yön verecek liderlerden biri olmaya hazırlanıyor.

MERİH DEMİRAL: EN GENÇ OYUNCUYUM

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Players Executive Programme'a kabul edilmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesine açıklamalarda bulunan Merih Demiral, şunları söyledi: "FIFA heyetiyle yapmış olduğum ön görüşmeleri başarıyla geçerek programa kabul edildiğim için son derece mutluyum. Öyle zannediyorum ki programa kabul edilen en genç futbolcu benim. Yaşınız ne olursa olsun, faal futbolculuk yaşantınızın sonrasını da düşünüp planlamanız gerekir. Bu programın bana futbolun yeşil saha dışında kalan bölümünde kendimi geliştirme olanağı ve farklı kıtalardan meslektaşlarımla fikir alışverişi yapma imkanı vermesini son derece değerli buluyorum

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Anahtar Kelimeler:
spor Merih Demiral futbol
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