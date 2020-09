Tokat’tan, Ermenistan’a kınama

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan’a yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına ilişkin tepkiler her geçen gün giderek artıyor. Ermenistan’ın, Azerbaycan topraklarına yaptığı yeni saldırı ile başka amaç ve hedefler peşinde olduğu gözlerden kaçmadığını belirten Başkan Eroğlu, Ermenistan’ın yaptığı saldırının asla kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Saldırı biran önce durdurulmalıdır. Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği tüm savunma ve operasyonları sonuna kadar destekliyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanındayız. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum” dedi.

Başkan Eroğlu, Ermenilerin yaptıkları katliamların hafızalarda yerini koruduğunu ifade ederek, “Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında yaptığı işgal ve işgal ettiği topraklarda Azeri kardeşlerimize yaptığı soykırım ve işkence halen hafızalarımızdadır. ‘20 Ocak Faciası’, ‘Hocalı Katliamı’ gibi tarihe geçen hadiseleri unutmadık, unutturmayacağız. Çünkü bizler Azerbaycan’la bir çınarın dalları gibiyiz. Türkiye her daim tüm imkânlarıyla Azerbaycan’ın yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bizler, başta Can Azerbaycan’ımız olmak üzere yeryüzünün her köşesindeki Türklere ve soydaşlarımıza müsterih olmalarını ve Türkiye Cumhuriyeti payidar olduğu müddetçe milletimizin ve soydaşlarımızın hiçbir ferdini sindirmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz” diye konuştu